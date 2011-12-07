Глава Минтранса РТ открыл челнинский проспект Залесный после капитального ремонта

Глава Минтранса РТ Ленар Сафин открыл проспект Залесный после капитального ремонта в Набережных Челнах.

По словам Сафина, ранее на участке были разбитые дороги, ямы и вода. А сейчас на обновленной проезжей части протяженностью 2,7 км уложили слой асфальта, монолитный бортовой камень, установили дорожные знаки, обустроили пешеходные переходы и нанесли разметку для четырех полос движения.

Также после капитального ремонта на проспекте появилось 100 опор освещения, 10 остановочных павильонов пять пешеходных переходов. Обновление Залесного провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».