Татарстан переймет опыт у Калужской области в создании МТЛЦ

Татарстан переймет опыт у Калужской области в создании мультимодального транспортно-логистического центра. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

По словам Фарида Абдулганиева, для республики очень интересен передовой опыт по организации контейнерной логистики в формате freightvillage, который реализуется в МТЛЦ «Ворсино».

Проект объединит контейнерные, железнодорожные и автомобильные перевозки, а также включает в себя услуги таможни, сервисные зоны, общежития и ретейл.