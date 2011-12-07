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Татарстан переймет опыт у Калужской области в создании МТЛЦ

Проект мультимодального транспортно-логистического центра включает в себя услуги таможни, сервисные зоны, общежития и ретейл.

Татарстан переймет опыт у Калужской области в создании мультимодального транспортно-логистического центра. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

По словам Фарида Абдулганиева, для республики очень интересен передовой опыт по организации контейнерной логистики в формате freightvillage, который реализуется в МТЛЦ «Ворсино».

Проект объединит контейнерные, железнодорожные и автомобильные перевозки, а также включает в себя услуги таможни, сервисные зоны, общежития и ретейл.

КВ
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