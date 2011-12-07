Татарстанцам расскажут о развитии медицины в республике

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков расскажет о программах по развитию медицины в Татарстане и ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире, сообщает пресс-служба ведомства.

Онлайн-трансляция пройдет 10 августа в 14.00 в аккаунтах официальных сообществ республики в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube.

Трансляция будет доступна по ссылкам: https://vk.com/videos-85877975?z=video-85877975_456241594/club85877975/pl_-85877975_-2, https://ok.ru/live/2824682413750, https://www.youtube.com/watch?v=10FbzV1kYR4.

Прямые эфиры проводятся в рамках программы #ТатарстанОнлайн, запущенной в апреле 2020 года. Зрители могут задавать вопросы спикеру и гостям студии в режиме «онлайн».