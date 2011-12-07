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«Таттелеком» инициировал возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников компании

В набережночелнинском офисе компании проходят обыски.

В набережночелнинском офисе компании «Таттелеком» сотрудники СУ СКР по РТ И ФСБ по РТ проводят обыски совместно со службой безопасности организации, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники и пресс-службу компании.

По данным источника издания, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц в связи с причинением компании материального ущерба в 2018–2019 годах и других периодах.

Спецслужбы также проводят допрос ряда сотрудников.

В компании уточнили, что оперативные мероприятия касаются отдельных сотрудников и никак не сказываются на работе компании, которая работает в обычном режиме. 

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