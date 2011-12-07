Уменьшать заработную плату работникам медперсонала в Татарстане не станут

Глава Минздрава РТ Марат Садыков объявил, что уменьшать заработную плату работникам медперсонала в республике не станут.

В рамках реализации программы зарплата по «дорожной карте» в здравоохранении должна вырасти в 2 раза у сотрудников, относящихся к категории среднего и младшего персонала, и в 3 — у квалифицированных врачей.

Так, во время прямого эфира министр рассказал, что сокращения выплат медикам по «дорожной карте» до конца года не будет. Согласно 415-му постановлению Правительства России, надбавки медикам, работающим с COVID-19, будут сохранены до конца 2020 года. А постановлением № 484 — до конца августа.

Садыков отметил, что продолжение указанного постановления будет зависеть от решения Президента РФ Владимира Путина.