В Казани водители автобусов начнут фотографировать нарушителей, выехавших на их полосу

В Казани водители общественного транспорта будут отправлять фото и видеозаписи нарушителей, занимающих автобусную полосу, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Только в сутки водители одного автобусного маршрута сейчас замечают порядка 300 нарушителей. Самое любимое на данный момент место, где водители легковых автомобилей игнорируют автобусную полосу, — это Третья транспортная дамба», — рассказал Темляков.

Он уточнил, что в каждом автобусе установлены видеорегистраторы, которые фиксируют нарушения. Кроме того, теперь водители автобусов могут сфотографировать нарушителя на мобильный телефон и отправить кадры в ГИБДД по РТ через приложение «Народный инспектор».