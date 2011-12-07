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В Казани водители автобусов начнут фотографировать нарушителей, выехавших на их полосу

Записи с видеорегистраторов в автобусах будут отправлять в ГИБДД по РТ.

В Казани водители общественного транспорта будут отправлять фото и видеозаписи нарушителей, занимающих автобусную полосу, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Только в сутки водители одного автобусного маршрута сейчас замечают порядка 300 нарушителей. Самое любимое на данный момент место, где водители легковых автомобилей игнорируют автобусную полосу, — это Третья транспортная дамба», — рассказал Темляков.

Он уточнил, что в каждом автобусе установлены видеорегистраторы, которые фиксируют нарушения. Кроме того, теперь водители автобусов могут сфотографировать нарушителя на мобильный телефон и отправить кадры в ГИБДД по РТ через приложение «Народный инспектор». 

КВ
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