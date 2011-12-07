В Татарстане проведут семинар по реализации социальных проектов

В Татарстане проведут семинар/вебинар, посвященный реализации проектов «Национальные сказки народов России. Театрализованный фотопроект социально-психологической адаптации людей с инвалидностью и их интеграции в общество — «Сказка в каждом из нас» и «Программа социально-психологической реабилитации людей с инвалидностью «НЕБОтерапия в действии!», сообщают организаторы.

Семинары пройдут 10 августа в 15.00 по адресу: ул. 8 Марта, 18Б.

В качестве спикеров выступят президент Международного Благотворительного фонда «Подари Любовь Миру», президент Благотворительного фонда «Благо Дари Миру», посол мира, доцент кафедры связи с общественностью Испано-Русского веб-института Волкова Марина, фотограф, автор онлайн-школы фотографии, победитель международных фотоконкурсов Ольга Шуть, руководитель проекта «Мне бы в небо» Алексей Волков.

Татарстанцам расскажут о сказкотерапии, дадут советы о том, как делать красивые фотографии на мобильный телефон, а также о том, как привлечь ресурсы для реализации социальных проектов.

Инициатором проекта выступает благотворительный Фонд «Подари Любовь Миру».