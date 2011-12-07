В Татарстане расследуют причины гибели мужчины на воде

В ночь с 8-го на 9-е августа в диспетчерскую ЦУКС Главного управления МЧС России по Татарстану по единому номеру спасения 112 поступила информация, что на реке Ик утонул мужчина.

Компания молодых людей решила провести пикник на природе, выбрав для этого берег реки возле села Бикбулово Мензелинского района. Пока неясно, что произошло во время отдыха, но каким-то образом один из отдыхающих – 24-летний парень, оказался в воде, причем, в одежде. Найти тело смогли только водолазы ЗПСО № 6 на следующий день почти в полдень. Его отнесло от берега на расстояние 10 метров, сообщает пресс-служба МЧС РТ.