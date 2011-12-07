В Татарстане увеличилось число арестов на недвижимость

За семь месяцев текущего года Росреестром Татарстана зарегистрировано 168 314 арестов/запрещений на объекты недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства. Этот показатель оказался выше, чем за аналогичный период прошлого, 2019 года, отмечают в Росреестре РТ.

В связи с этим вот какие рекомендации жителям республики дает начальник отдела государственной регистрации арестов Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Фахрутдинова:

— Узнав о случившемся, люди спешат обратиться в Росреестр Татарстана. Однако выяснять причины и согласовывать свои действия необходимо с тем органом (информация о нем указывается в уведомлении), которое приняло данное решение! То есть — обратиться в службу судебных приставов, налоговую службу.

Причинами ареста на недвижимое имущество могут стать самые разные: это и решение суда по спорным вопросам, неоплаченные штрафы ГИБДД, задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также неуплата налогов и алиментов, поясняют в пресс-службе Росреестра РТ.