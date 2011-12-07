Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За июль в Набережных Челнах умерло 600 человек

Это на 62,6% больше показателя аналогичного периода 2019 года.

За июль в Набережных Челнах умерло 600 человек, что на 62,6% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщается в местном управлении ЗАГСа.

Согласно опубликованным демографическим данным, рост смертности в городе наблюдается последние три месяца. Так, в мае скончалось 470 челнинцев, а в июне – 585. Меньше всего хоронили людей в апреле, тогда в последний путь проводили 381 человека.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Набережных Челнах с начала этой весны увеличилось количество летальных исходов. А связывать повышение статистики смертности с COVID-19 при этом в Минздраве РТ не стали, поскольку «точные данные еще в анализе», а «основной вклад в структуру смертности» вносят пожилые татарстанцы с хроническими заболеваниями. 

КВ
Лента новостей