За июль в Набережных Челнах умерло 600 человек, что на 62,6% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщается в местном управлении ЗАГСа.

Согласно опубликованным демографическим данным, рост смертности в городе наблюдается последние три месяца. Так, в мае скончалось 470 челнинцев, а в июне – 585. Меньше всего хоронили людей в апреле, тогда в последний путь проводили 381 человека.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Набережных Челнах с начала этой весны увеличилось количество летальных исходов. А связывать повышение статистики смертности с COVID-19 при этом в Минздраве РТ не стали, поскольку «точные данные еще в анализе», а «основной вклад в структуру смертности» вносят пожилые татарстанцы с хроническими заболеваниями.