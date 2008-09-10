Наркозависимость страшнее теста

Я - за наркотестирование подростков и студентов! С правовой точки зрения эта акция, возможно, небезупречна, несовершенна процедура проведения теста. Но у меня на глазах от наркотиков пропадает ребенок моих соседей. Это страшное горе для всей семьи. Акция - возможность предотвратить его. Мама подростка