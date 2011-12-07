Как за границей переживают вторую волну COVID-19

Франция: устали от запретов

Лейла Камалова-Руссо, Париж: С августа отмечается рост заболевания, в основном среди молодежи. Наша семья опасается второй волны эпидемии. Снова ужесточается масочный режим - с 28 августа ношение маски обязательно, иначе штраф 135 евро. Магазины открыты, ограничений в покупке товаров нет, законопослушные французы соблюдают социальную дистанцию.

Я на удаленке, в офисе бываю два-три раза в неделю. Муж трудится только на удаленке. Очень рада тому, что наконец-то открылись школы. Дочки-школьницы тоже устали от запретов и с нетерпением ждали начала занятий. Я строгая мама, поэтому заставляю домочадцев несколько раз в день тщательно мыть руки. Надеюсь, ситуация с коронавирусом в стране скоро станет благополучной.

СТАТИСТИКА. Заболевших во Франции более 300 тысяч, выздоровевших около 87 тысяч, умерших 30 тысяч.

США: соблюдая дистанцию, переходим на другую сторону улицы

Булат Камалов: По сравнению с весной ситуация ухудшилась. США по-прежнему являются лидером по количеству заразившихся, а число новых случаев, в том числе летальных, растет. Штаты в зависимости от показателей заболеваемости можно условно разделить на «чистые» и «грязные». Я живу в Нью-Йорке, сын - в Пенсильвании. В наших «чистых» штатах обстановка относительно благополучная, но границы между штатами не закрыты. Поэтому, если ты из «грязного» возвращаешься в «чистый», то две недели проводишь на карантине. Если в марте-апреле Нью-Йорк был эпицентром пандемии в США, то сейчас ситуацию удалось переломить за счет карантина и сознательности граждан. Все тщательно соблюдают дистанцию и при необходимости переходят на другую сторону улицы. В кафе и магазинах в масках 100% посетителей.

У нас по-прежнему закрыты крупные торговые центры, кинотеатры, нет массовых культурных и спортивных мероприятий. С1 сентября возобновили работу детсады, школы и университеты. Меры предосторожности приняты максимальные. Например, моя двухлетняя внучка в садике ходит весь день в маске. А школьники и студенты по желанию могут выбрать дистанционную форму или очное обучение. Но некоторые студенты решили взять академический отпуск и не продолжать учебу: дистант их не устраивает, а учиться очно они считают рискованным. Есть вероятность, что возобновление очной учебы вместе с осенним похолоданием может привести ко второй волне COVID-19 и в «чистых» штатах. Люди понимают: возможно, и 2021 год пройдет в масочном режиме.

СТАТИСТИКА. Заразившихся в США более 6 миллионов 335 тысяч, вылечившихся более 3,5 миллиона, умерших около 191 тысячи.

Италия: ностальгия по родине

Мария Афанасьева-Парголезе: В нашей провинции Верона лето прошло спокойно. У нас и у соседей никто не заболел. А строгое ношение масок предусмотрено только в магазинах.

Моей семье повезло: мы живем в загородном доме с большим участком. Дети с утра до вечера как бы изолированы, но в то же время на воздухе. Если раньше у нас с мужем была одна машина на двоих, то летом купили автомобиль и мне - так безопаснее. Единственное, что огорчает: не могу прилететь в родную Казань повидаться с отцом, родственниками и друзьями - рейсов из Рима в Россию пока нет.

СТАТИСТИКА. Заразившихся в Италии почти 273 тысячи, вылечившихся 208 тысяч, умерших более 35 тысяч.

Англия: поликлиники работают по спецрежиму

Алла Гуд, Гилфорд: По сравнению с весной ситуация стабильная. С сентября школьники пошли учиться, правда, все в разное время. Расписание уроков, как и в России, сдвинули, чтобы классы не пересекались в стенах школы. Магазины открыты, но вход без маски запрещен, перчатки по желанию. Театры и кинотеатры закрыты.

Но, как говорится, нет худа без добра. Сейчас, если в ресторане тратишь более 10 фунтов, то правительство три раза в неделю оплачивает счет с вами пополам. Получается экономия 50%.

Поликлиники работают по спецрежиму. Сначала нужно позвонить и рассказать, что беспокоит. Доктор связывается с вами, дает рекомендации по телефону либо приглашает к себе на консультацию. Тест на коронавирус может сдать любой желающий. Для этого нужно электронно подать заявку, заполнив анкету с персональными данными. Тут же приходит ответ с указанием адреса, где можно сдать тест. Результаты на следующий день. Хотите быстрее? Платите за срочность...

СТАТИСТИКА. Заразившихся в Англии более 340 тысяч, вылечившихся более 205 тысяч, умерших более 46 тысяч.

Казахстан: в масках даже на улице

Ирина Харламова-Тукенова, Алма-Ата: Весной страна попыталась перейти на первый этап выхода из строгого карантина, но сразу во многих городах начали регистрироваться вспышки. Пришлось вернуться к самоизоляции и строгим ограничениям. В масках ходим даже на улице. Передвижение по городу ограничено: строго только в магазин, аптеку и к родственникам. В выходные дни крупные торговые центры и общественный транспорт не работают. К счастью, в последние дни рост новых случаев заболевших замедлился. Надеемся, что скоро карантин отменят и в Казахстане.

Самая большая наша семейная печаль связана вот с чем. В начале марта внучка со своим женихом родом из Пакистана полетела знакомиться с его родственниками и застряла там на время пандемии. Молодые до сих пор не могут вылететь к нам. Провели никах, сыграли скромную свадьбу со всей предосторожностью. Ждем не дождемся их возвращения домой!

СТАТИСТИКА. Заразившихся в Казахстане около 106 тысяч, вылечившихся 95 тысяч, умерших более 1500.

Латвия: три модели обучения

Глеб Петров: Латвию можно, наверное, назвать чемпионом Европы по прохождению пандемии. С тех пор как в середине марта была объявлена ЧС, у нас всего лишь 1400 случаев заражения и 34 смерти, да и те скорее не от COVID-19, а при его сопутствии (данные приведены на начало этой недели. - Прим. ред.).

В чем причина успеха - работа соответствующих служб, самодисциплина граждан или загадочная латвийская душа? Не знаю, но с середины мая маски мы надеваем только при посещении гос- и медучреждений. Ношение перчаток не требовалось вообще.

Массовые мероприятия у нас пока под запретом. За лето зал «Дзинтари» в Юрмале открывался для концертов всего четыре раза, а билеты продавались лишь на четверть зала. Возобновили свою работу отели, кафе и рестораны. Как мне показалось, курортный сезон в Юрмале, несмотря на отсутствие туристов из России, не был провален - я не припомню, когда видел столько народа на пляжах и в кафе за последние 5 лет! Россиян компенсировали прибалты - латвийцы, латыши, эстонцы, а также европейцы, предпочтя безопасную Балтику опасному Средиземноморью. Но в целом туриндустрия и авиаперевозки сильно просели.

С 1 сентября министерство образования предложило школам выбрать одну из трех моделей организации образования, причем с 1-го по 6-й класс учатся только очно. При комбинированной модели 40 - 60% обучения проводится на удаленке. Полностью удаленное обучение применяется, если есть локальная вспышка или глобальное ухудшение ситуации с COVID-19.

Опрос провели Светлана САГИТОВА, Оксана БОЛДЫРЕВА, Екатерина ОРЛОВА и Людмила ИВАНОВА