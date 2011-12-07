Борец с финансовыми пирамидами Андрей Алистаров прогнозирует массовые аресты «звезд» «Финико». В отношении пока лишь четырех следователи возбудили уголовное дело. По мнению главного разоблачителя финансовых пирамид, блогера Андрея Алистарова, это — только начало. Сейчас всю финикийскую мафию будут ждать повальные аресты.

«На них уже есть определенные доказательства. Допустим, я приведу пример по Лилии Нуриевой, которую задержали. Она выманивала деньги у населения путем заманивания их в кредиты по фиктивным документам. Она даже сама говорила — если у вас есть несовершеннолетние дети, прописанные в квартире, мы можем под залог недвижимость оформить, если плохая кредитная история, тоже можем кредит оформить. Но с условием, что этот кредит попадает в некий индекс — кладется под проценты в Finiko. Это напрямую мошенничество», — делится мнением Алистаров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ущерб от деятельности «Финико» превышает миллиард рублей, а зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших.

Подробнее о главном борце с «Финико» читайте в нашем материале.