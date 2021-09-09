Частный или государственный: выбираем детский сад

Не секрет, что мест в государственных детских садах в шаговой доступности, особенно в ясельных группах, не хватает. Эту нишу заполняют частные дошкольные организации. В чем преимущества каждого и их отличие — в нашем обзоре.

Индивидуальный подход и количество детей

В государственных детских садах количество детей в группах зависит от размера помещения. Например, если игровая комната 70 квадратных метров, то в ней могут присутствовать 35 детей от 3 до 7 лет. Конечно, регулярно ходить будут не все — у малышей формируется иммунитет, но даже в таком случае сложно говорить об индивидуальном подходе: один воспитатель не может уделить должное время каждому ребенку.

У частных организаций группа, как правило, не больше 15 дошкольников. Плюсы очевидны: воспитателю легче работать с каждым, адаптация ребенка проходит проще и шума в группе не так много.

Обучение

Государственные детские сады работают по ФГОС — Федеральным государственным образовательным стандартам. Они строго соблюдаются: инспекции постоянно проверяют бюджетников. В государственных садах есть обязательная отчетность, все педагоги имеют соответствующее образование.

Один из главных плюсов частных организаций — огромный выбор кружков и секций. Есть сады с углубленным изучением английского, робототехники, разнообразными спортивными занятиями от гимнастики до плавания. При этом не все частные сады являются образовательными организациями — некоторые не имеют лицензии на оказание образовательных услуг, только на присмотр и уход за детьми. В таком случае у воспитательского состава не обязательно педагогическое образование. Так что, выбирая частный сад, внимательно изучите документы.

Безопасность

Государственные стандарты гарантируют безопасность бюджетных садов: система видеонаблюдения, охрана, вход по специальным ключам. Безопасность частного сада — внутреннее дело учреждения. Есть настолько технологичные детсады, что родитель может следить за ребенком по видеонаблюдению в режиме онлайн.

Не все частные сады имеют собственную площадку на улице. Поэтому на прогулке детей могут вывести в обычный городской двор. В государственных детсадах ребят не выводят за пределы территории — значит, игровые площадки подходят по возрасту и росту детей, риск подхватить инфекцию от окружающих или в грязной песочнице минимален.

Питание

В государственных детских садах питание строго регламентировано. Все дети едят одинаковую еду. В частных учреждениях есть выбор и учитываются особенности рациона ребенка: гипоаллергенное меню, безлактозное, диетическое.

График и режим

В бюджетном садике родители имеют право оставлять ребенка максимум на 12 часов: обычно с 7 — 8 утра до 7 — 8 вечера. По субботам, воскресеньям и в праздничные дни сад не работает.

В коммерческих садах детей можно забирать позже. Некоторые даже работают круглосуточно 7 дней в неделю: детей можно приводить и забирать в любое время. Но от этого страдает режим дня. Если в государственном саду режимные моменты строго соблюдаются, в частных они размыты.

Что думают педагоги?

Диляра Хабибрахманова, воспитатель частного детского сада:

— К нам приходят дети, не попавшие в государственные сады. Обычно это малыши полутора лет — в этом возрасте декретный отпуск перестает оплачиваться, многие родители выходят на работу. К тому же ясельные группы есть не во всех муниципальных детсадах.

Некоторых детей родители забирают, как только получают место в государственном саду, но есть и те, кто осознанно остается. По нескольким причинам. Кто-то уже привык к малочисленным группам — у нас они максимум по 15 человек, это вдвое меньше, чем в бюджетных. Кому-то нравятся дополнительные занятия английским. Условия, оснащенность, ремонт у нас хорошие.

Здорово, когда у родителей есть средства на дорогостоящий детский сад. Но ограничивать семью из-за этого не стоит. Все же успех воспитания зависит от педагога, а хорошие специалисты есть везде.

Роза Сагдиева, воспитатель государственного детского сада:

— Детей воспитывают не красивые стены и европейский ремонт, а люди. Я считаю, что самое главное в обучении и воспитании — это педагогический состав. От качества его работы зависит, с удовольствием ли дети будут ходить в садик.

Мой совет: при большом выборе кружков не стоит загружать ребенка дополнительными занятиями. Развитие — это прекрасно. Но принимать такую нагрузку будет ребенок, а не родительские амбиции. Поэтому в первую очередь следите за настроением детей: детсад не должен приносить грусть или слезы.