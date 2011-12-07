КАМАЗ за более полгода увеличил производство на 23%

С января по август 2021 года КАМАЗ произвел более 27 тыс. машинокомплектов. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба автопредприятия.

За август произвели почти 2 тыс. машинокомлектов и 2,3 тыс. двигателей и силовых агреагатов, рассказали в пресс-службе.

Также в КАМАЗ в прошлом месяце отгрузили запчасти на 1,2 млрд рублей, а за восемь месяцев ­– на 19,9 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, что мусоросжигательный завод под Казанью готов на 25%.