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КАМАЗ за более полгода увеличил производство на 23%

В прошлом месяце на заводе было только 11 рабочих дней.

С января по август 2021 года КАМАЗ произвел более 27 тыс. машинокомплектов. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба автопредприятия.

За август произвели почти 2 тыс. машинокомлектов и 2,3 тыс. двигателей и силовых агреагатов, рассказали в пресс-службе. 

Также в КАМАЗ в прошлом месяце отгрузили запчасти на 1,2 млрд рублей, а за восемь месяцев ­– на 19,9 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, что мусоросжигательный завод под Казанью готов на 25%.

КВ
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