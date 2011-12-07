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Минниханов и Чуйченко в Казани открыли памятник Державину

Монумент появился в Квартале юстиции.

В Казани открыли памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. Монумент установили в Квартале юстиции. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Сегодня мы открываем памятник нашему знаменитому земляку, первому министру юстиции России Гавриилу Романовичу Державину. Монумент находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи. Это очень важный проект, цель которого сделать юридическую службу доступной, чтобы люди могли получить всю необходимую поддержку», — заявил Рустам Минниханов.

Памятник Гавриилу Державину будет олицетворять собой законность, обеспечение прав и законных интересов граждан, укрепление государственности, подчеркнул Министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана завершились работы по восстановлению исторической ротонды.

КВ
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