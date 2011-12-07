Мусоросжигательный завод под Казанью готов на 25%

Завод по сжиганию мусора, который строится в Зеленодольском районе готов на 25%. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест».

Рабочие закончили устройство ростверков каркаса главного корпуса, забетонировали фундаментную плиту бункера отходов, смонтировали два башенных крана для поднятия плит. Сейчас строители бетонируют фундаменты и стены бункера отходов.

Завод планировали запустить в декабре 2022 года, но перенесли на декабрь 2023-го из-за «коронавирусных» ограничений, которые усложнили производство и поставку оборудования. В «РТ-Инвест» сообщили, что Минпромторг РФ подтвердил факт форс-мажорных обстоятельств, правительство России рассматривает варианты отсрочки начала поставки мощности заводами по энергетической утилизации отходов с сохранением срока договора предоставления мощности ТКО в 15 лет.

Завод планировали открыть в конце 2022 года, но запуск перенесли на декабри 2023 из-за ограничений COVID-19. Общая стоимость завода составляет 26 млрд рублей.

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