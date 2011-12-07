Прокурором Сабинского района Татарстана стал Ленар Валиуллин

В Сабинском районе Татарстана сменился прокурор, им стал Валиуллин Ленар. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков представил нового назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

Ленар Валиуллин — заслуженный юрист Татарстана. Свою карьеру он начал в 2005 году в должности старшего следователя прокуратуры Вахитовского района.

Также он работал в прокуратуре Нижнекамска. До назначения прокурором Сабинского района возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ.

Ранее должность Валиуллина занимал Зефер Абитов. Теперь он назначен на должность прокурора Апастовского района.