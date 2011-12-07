С начала года АО «Татмедиа» нарастило продажи журналов на 92 процента

В первом полугодии 2021 года АО «Татмедиа» нарастило продажи журналов на 92 процента — с 12,9 тыс. до 24,8 тыс. экземпляров. Об этом рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, пишет ИА «Татар-информ».

«Газеты и журналы меняют формат подачи контента, делают его более емким, интересным. Когда продвигаешь такую продукцию в интернете и социальных сетях, — эффект получается очень значительным», — сказал Садыков.

Также генеральный директор АО «Татмедиа» добавил, что журнальная продукция компании активно интегрируется с мультимедийными цифровыми платформами: в первую очередь, это QR-коды, благодаря которым формируется некое медиапространство — это позволяет предоставлять читателям дополнительные сервисы. Как результат — повышается спрос на такую продукцию.

Садыков отметил, что продукция медиахолдинга также активно представлена на маркетплейсах. Продукция «Татмедиа» уже представлена на крупных электронных площадках, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, Яндекс.Маркет и других.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что тиражи печатных изданий АО «Татмедиа» за полгода выросли на 20%.