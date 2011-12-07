В Казани судят владелицу сети детсадов «Егоза»

Казанский суд начал расследование над владелицей сети детских садов Натальей Реснянской. Женщину обвиняют в мошенничестве, неправомерном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемая в 2013 году заключила договор с компанией «Феникс» на покупку здания садика в ЖК «Лесной городок». Сумма сделки составила более 85 млн рублей. Спустя время у «Егозы» начались проблемы, и продавцу заплатили только 7 млн рублей.

В 2018 году компания расторгла через суд права собственности на здание у «Егозы». Во время судебных разбирательств стало известно, что «Егоза» выводила активы через аффилированных лиц.

Общий ущерб оценили в 82 млн рублей. Реснянская свою вину не признает.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Вахитовский суд доставили «вице-президента» «Финико» Ильгиза Шакирова.