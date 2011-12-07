В Татарстане COVID-19 «победил» вирус гриппа

В Татарстане количество случаев гриппа по сравнению с довакцинальным периодом снизилось в 20 и более раз. В прошлом сезоне не были ни единого случая заражения. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлый сезон осени 2020 года — марта 2021 года случаев гриппа не было. В среднем за сезон раньше было по 150 случаев. Сейчас вирус гриппа не циркулирует или циркулирует в меньшей популяции. То же самое должно стать с коронавирусом. Пути передачи у них одинаковые, меры профилактики тоже», — говорит Авдонина.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за первую неделю вакцинации против гриппа привились 200 татарстанцев.