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В Татарстане приостановили работу пяти предприятий из-за нарушения мер против COVID-19

За прошедшую неделю сотрудники проверили 371 объект.

Сотрудники Роспотребнадзора за прошедшую неделю проверили 371 объект на предмет соблюдения антиковидных мер. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. 

«По нашим материалам судами принято 5 решений по временному приостановлению деятельности: два магазина в Алькеево и Куморе и три объекта общественного питания — один в Набережных Челнах и два в Лаишево», — заявила Авдонина.

В результате проверок нарушения были выявлены в 45 организациях. Сотрудники ведомства составили 27 протоколов на общую сумму 225 тысяч рублей. Деятельность пяти организаций была приостановлена. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19.

КВ
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