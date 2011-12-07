В Татарстане приостановили работу пяти предприятий из-за нарушения мер против COVID-19

Сотрудники Роспотребнадзора за прошедшую неделю проверили 371 объект на предмет соблюдения антиковидных мер. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По нашим материалам судами принято 5 решений по временному приостановлению деятельности: два магазина в Алькеево и Куморе и три объекта общественного питания — один в Набережных Челнах и два в Лаишево», — заявила Авдонина.

В результате проверок нарушения были выявлены в 45 организациях. Сотрудники ведомства составили 27 протоколов на общую сумму 225 тысяч рублей. Деятельность пяти организаций была приостановлена.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19.