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В Татарстане призвали забивать птиц, чтобы не допустить птичьего гриппа

Сезонную инфекцию несут перелетные птицы.

В Татарстане владельцев птиц призвали забивать животных вовремя, так как растет риск заболеваний птичьим гриппом. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии республики.

«У нас в Татарстане птицы много, около 18 млн промышленных птиц. Самое слабое звено — крестьянско-фермерские хозяйства: защищенности — ноль, и поэтому доступа их птиц к водоемам быть не должно», — отметил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин. 

Осенью перелетные птицы представляют угрозу домашним животным. Они несут сезонную инфекцию, поэтому их промышленных птиц необходимо оградить от них. В случае заболевания обращаться к ветеринарам, рассказали в ведомстве. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ранние заморозки не повлияют на урожай казанских садоводов.

КВ
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