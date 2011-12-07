В Татарстане призвали забивать птиц, чтобы не допустить птичьего гриппа

В Татарстане владельцев птиц призвали забивать животных вовремя, так как растет риск заболеваний птичьим гриппом. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии республики.

«У нас в Татарстане птицы много, около 18 млн промышленных птиц. Самое слабое звено — крестьянско-фермерские хозяйства: защищенности — ноль, и поэтому доступа их птиц к водоемам быть не должно», — отметил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Осенью перелетные птицы представляют угрозу домашним животным. Они несут сезонную инфекцию, поэтому их промышленных птиц необходимо оградить от них. В случае заболевания обращаться к ветеринарам, рассказали в ведомстве.

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