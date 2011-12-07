Во всех частях МЧС России состоится акция в память о погибшем Евгение Зиничеве

Во всех подразделениях МЧС России 10 сентября состоится акция в память о погибшем главе МСЧ РФ Евгение Николаевиче Зиничеве, сообщило ведомство.

На фасаде зданий МЧС будет выставлена пожарно-спасательная техника, а в 16.00 на 15 секунд включатся машинные проблесковые маяки и звуковые сигналы.

У здания управления МЧС по РТ тоже будут выстроены пожарные машины с включенными маячками в память о Евгение Зиничеве, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Напомним, что во время учений в Норильске, спасая человека, погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он приехал на учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, сообщили в министерстве.