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Во всех частях МЧС России состоится акция в память о погибшем Евгение Зиничеве

На фасаде зданий МЧС будет выставлена пожарно-спасательная техника.

Во всех подразделениях МЧС России 10 сентября состоится акция в память о погибшем главе МСЧ РФ Евгение Николаевиче Зиничеве, сообщило ведомство. 

На фасаде зданий МЧС будет выставлена пожарно-спасательная техника, а в 16.00 на 15 секунд включатся машинные проблесковые маяки и звуковые сигналы. 

У здания управления МЧС по РТ тоже будут выстроены пожарные машины с включенными маячками в память о Евгение Зиничеве, сообщает ГУ МЧС по РТ. 

Напомним, что во время учений в Норильске, спасая человека, погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он приехал на учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, сообщили в министерстве. 

КВ
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