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Пожертвования россиян пошли на оборудование для казанского госпиталя ветеранов войн

На протяжении нескольких месяцев волонтеры по всей стране собирали средства на помощь ветеранам.
Казанский госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование, купленное на пожертвования участников всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». «Мы получили оборудование для обследования верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта. По нашей просьбе благотворительный фонд закупил видеоколоноскоп, видеогастроскоп, системный видеоцентр и восемь кресел-колясок общей стоимостью более 2,6 млн рублей», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель главного врача госпиталя Рамиль Мухаматдинов.На протяжении нескольких месяцев по всей России волонтеры фонда «Память поколений» взамен на добровольные пожертвования дарили людям значки с красной гвоздикой. После окончания акции сотрудники фонда закупили медицинское оборудование, которое было необходимо казанскому госпиталю.
КВ
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