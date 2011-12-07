Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с их профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов республиканского МВД с их профессиональным праздником.

Песошин подчеркнул, что «заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу». Также он похвалил сотрудников за выполнение задач в условиях пандемии.

Отдельную благодарность премьер-министр республики выразил ветеранам, передающим опыт и вносящим вклад в становление молодых сотрудников.