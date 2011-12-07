Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с их профессиональным праздником

Он напомнил об успешных операциях и раскрытых преступлениях сотрудниками органов внутренних дел.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов республиканского МВД с их профессиональным праздником.

Песошин подчеркнул, что «заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу». Также он похвалил сотрудников за выполнение задач в условиях пандемии.

Отдельную благодарность премьер-министр республики выразил ветеранам, передающим опыт и вносящим вклад в становление молодых сотрудников. 

КВ
Лента новостей