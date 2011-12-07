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Самый крупный ТЦ Татарстана откроется уже на этой неделе

Пока должно состоятся техническое открытие, а посетителей начнут принимать уже в начале декабря.

Стало известно, когда заработает самый большой торговый центр в Татарстане.

Как сообщает «Реальное время», пока должно состоятся техническое открытие – оно назначено на этот четверг, 12 ноября. А уже с 5-6 декабря начнут принимать посетителей.

Владельцы KazanMall, расположенного в Казани по улице Павлюхина, сообщили, что 90% площадей в пятиэтажном торговом центре уже заняты. В нем появятся новые бренды, развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе, а также подземная автопарковка.

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