Самый крупный ТЦ Татарстана откроется уже на этой неделе

Стало известно, когда заработает самый большой торговый центр в Татарстане.

Как сообщает «Реальное время», пока должно состоятся техническое открытие – оно назначено на этот четверг, 12 ноября. А уже с 5-6 декабря начнут принимать посетителей.

Владельцы KazanMall, расположенного в Казани по улице Павлюхина, сообщили, что 90% площадей в пятиэтажном торговом центре уже заняты. В нем появятся новые бренды, развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе, а также подземная автопарковка.