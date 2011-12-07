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Средняя зарплата на крупных предприятиях в Набережных Челнах увеличилась на 4,5%

Их сотрудники получают в среднем 40,2 тыс рублей в месяц.

Средний размер заработной платы на крупных и средних предприятий автограда находится на уровне 40,2 тыс рублей до вычета налогов, сообщает chelny-biz.ru со ссылкой на отчет местного исполкома. Согласно опубликованным данным, в минувшем году размер средней зарплаты составлял 38,5 тыс рублей, то есть рост составил 4,5%.

В то же время отмечается, что размер средней зарплаты в Набережных Челнах к концу года составит 96,7% от прошлогоднего показателя - 34555 рублей. Прогнозируется, что в следующем году она увеличится на 5%.

 

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