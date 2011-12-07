В МФЦ по РТ 70% обращений приходится на услуги Росреестра

В Татарстане растет спрос на недвижимость — 70% обращений в МФЦ приходится на услуги Росреестра, заявила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Регистрация недвижимости на первом месте, и мы бьем показатели многих регионов. На сегодняшний день мы оказываем 254 услуги, и 62% из них приходится на Росреестр», — отметила спикер.

Музафарова уточнила, что в 2020 году МФЦ по РТ оказали около 4 млн услуг, 2,5 млн из которых приходятся на услуги Росреестра.