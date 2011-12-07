В Татарстане объем выдачи ипотеки вырос на 41%

В Татарстане вырос объем выдачи ипотечных кредитов до 83 млрд рублей за девять месяцев 2020 года, сообщил управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

«В январе — сентябре банки предоставили татарстанцам 38,9 тыс. ипотечных кредитов — на четверть больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, а их объем вырос на 41% — до 83,2 млрд рублей. На рост повлияло снижение ключевой ставки Банком России, а также государственные программы поддержки строительной отрасли и граждан», — отметил спикер.

В пресс-службе Нацбанка РТ уточнили, что всего с начала действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, по данным на 1 октября, в Татарстане выдано 6,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 15,6 млрд рублей.

В общем, сумма ипотечного портфеля РТ составила 247,4 млрд рублей. Показатель увеличился на 21%. Доля просроченной задолженности — 0,63%, что ниже общероссийского показателя на 0,28%.