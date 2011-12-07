Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов поддержал проект сыроварни 13-летнего бизнесмена на «Фабрике предпринимательства»

За пять лет выпускниками «Фабрики» стали более 3 тыс. начинающих предпринимателей.
В Казани более 300 начинающих и состоявшихся предпринимателей вместе с экспертами и представителями власти подвели пятилетние итоги работы образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». Участником мероприятия стал Президент РТ Рустам Минниханов.Перед началом выпускного лидер республики осмотрел масштабную выставку с десятками работ: идеи для старта своего дела показали как взрослые предприниматели, так и студенты, и даже школьники. Защита таких проектов по семи направлениям началась сразу после осмотра экспозиции.Одним из первых свой проект презентовал 13-летний начинающий предприниматель Данияр Гумаров – выпускник курса «Фабрика-Дети». Вместе со своей семьей школьник организовал небольшое производство сыра и уже сейчас вышел на чистую ежемесячную прибыль в 15 тыс. рублей.В Казани более 300 начинающих и состоявшихся предпринимателей вместе с экспертами и представителями власти подвели пятилетние итоги работы образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». Участником мероприятия стал Президент РТ Рустам Минниханов.Перед началом выпускного лидер республики осмотрел масштабную выставку с десятками работ: идеи для старта своего дела показали как взрослые предприниматели, так и студенты, и даже школьники. Защита таких проектов по семи направлениям началась сразу после осмотра экспозиции.Одним из первых свой проект презентовал 13-летний начинающий предприниматель Данияр Гумаров – выпускник курса «Фабрика-Дети». Вместе со своей семьей школьник организовал небольшое производство сыра и уже сейчас вышел на чистую ежемесячную прибыль в 15 тыс. рублей.«Популярность в других регионах свидетельствует о том, что проект состоялся. К нам поступили сотни работ, для выставки мы отобрали лучшие из них. Они креативные, интересные и используют предпринимательскую смекалку – это те качества, которые участники подчерпнули на “Фабрике предпринимательства”», – резюмировали организаторы образовательного проекта. 
КВ
Лента новостей