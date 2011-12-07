Мэр Казани о школьных котлетах: Казань — город хоккейный, но такие «шайбы» нам не нужны

В начале этого года из школ Казани неожиданно стали поступать жалобы на невкусные котлеты. Городские остряки быстро назвали их «шайбами».

«Мы вначале сильно удивились. Было бы понятно, если бы вместо мяса в котлетах было что-то другое… Но нет, качество мяса для котлет отвечает всем высоким требованиям к этой продукции. Проблемы обнаружились в технологии приготовления. Мы изменили его и про „шайбы“ школьники больше не говорят. Казань, конечно — признанный в России хоккейный город, но такие „шайбы“ нам не нужны!», — передает слова Ильсура Метшина корреспондент КВ.