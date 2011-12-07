Путин оценил проект в «Алабуге» по выпуску композитных материалов для самолета МС-21

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил проект, реализованный в ОЭЗ «Алабуга», по выпуску композиционных материалов для среднемагистрального самолета МС-21. Об этом он сообщили в ходе совещания с членами правительства РФ.

О том, как идет работа по изготовлению крыла для самолета Путину доложил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы своевременно с „Росатомом“ объединили усилия и в „Алабуге“ запустили полноценное производство непосредственно по нити, волокну и препрегам. Поэтому могу сказать с уверенностью, что мы испытали на статике крыло МС-21, [которое] полностью подтвердило заложенные характеристики», — рассказал Мантуров.

Он также заметил, что российская промышленность может обеспечить проект по созданию самолета МС-21 отечественными материалами, на что президент ответил — «Хорошо».

За последние пять лет правительство РФ выделило 6,5 млрд рублей на поддержку 45 инновационных проектов по выпуску композитных материалов. Объем выпуска вырос в 3,5 раза.