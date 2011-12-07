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С января за питанием в школах Казани будут следить и родители

Для этого планируется создать специальные родительские комитеты, чьи представители приступят к этой проверке качества блюд в школах.

С начала 3 учебной четверти, которая начинается после новогодних каникул, контроль за горячим питанием школьников смогут осуществлять и родители. Для этого планируется создать специальные родительские комитеты, чьи представители приступят к этой проверке качества блюд в школах. 

Об этом журналистам рассказал начальник Управления образования Казани Ризванов перед началом городского семинара по проблемам питания школьников, который в эти минуты начинается, а КЦ «Сайдаш». В семинаре принимают участие директора школ Казани, специалисты по питанию и представили администрации Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в меню школьных столовых Казани насчитывается почти две сотни блюд.

КВ
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