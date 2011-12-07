В Казани пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады

Казань в 2022 году примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Ролик с соответствующей информацией опубликовал на своей странице в Instagram президент РТ Рустам Минниханов.

«Казань примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады! Это больше, чем спорт!», — сказал глава республики.

На кадрах ролика — известные российские спортсмены рассказывают, что они думают по поводу игр.

Всемирные игры для людей с ограниченными возможностями пройдут в столице РТ с 22 по 28 января 2022 года.

Предполагается, что в Казань приедет около 3 тыс. делегатов — спортсменов, тренеров, партнеров и членов спортивных команд. В мероприятии будут задействованы около 3 тыс. волонтеров.