Для соцобслуживания пожилых жителей сельских глубинок в Татарстане закупят 43 автомобиля

Для социального обслуживания одиноких пожилых жителей сельских глубинок в новом году в Татарстане на федеральные средства будут закуплены 43 автомобиля. Об этом сегодня на коллегии Минтруда РТ в Казани сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова.«В 2019 году нам предстоит кардинально решить проблему обеспечения качественными услугами на дому пожилых людей, проживающих на селе. На сегодняшний день в 40 процентах от общего числа населенных пунктов, которые расположены от 70 до 100 км от райцентров и где живут одинокие пожилые люди, нет социальных работников», – отметила спикер.Для решения проблемы в рамках национального проекта «Демография» в республике в текущем году будут созданы 43 дополнительные мобильные бригады. После их создания общее число мобильных бригад достигнет 88.Подомовые обходы всех граждан старше 70 лет социальные службы активно практиковали в 2018 году. За год социальные работники обошли почти 42 тыс. человек. В состав мобильных бригад помимо соцработников вошли специалисты организаций здравоохранения.