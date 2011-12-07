400 преступлений было совершено в Казани за новогодние праздники

В течение новогодних каникул в столице Татарстана произошло 400 преступлений, что укладывается в средненедельные значения, рассказал в ходе делового понедельника начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин.

Большинство преступлений были совершены пьяными людьми. Наиболее резонансным тяжким преступлением стало тройное убийство, совершенное 7 января. Как пояснил Александр Мищихин, подозреваемый был установлен.

Большая часть преступлений — 300 случаев — носят имущественный характер. Около трети из них — это мошенничества и кражи. Следует отметить, что 153 преступления были совершены в общественных местах.

В местах массовых гуляний в новогоднюю ночь в Казани дежурили 700 сотрудников правоохранительных органов, ни одного преступления ими не было выявлено.