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400 преступлений было совершено в Казани за новогодние праздники

Этот показатель соответствует средним значениям.

В течение новогодних каникул в столице Татарстана произошло 400 преступлений, что укладывается в средненедельные значения, рассказал в ходе делового понедельника начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин.

Большинство преступлений были совершены пьяными людьми. Наиболее резонансным тяжким преступлением стало тройное убийство, совершенное 7 января. Как пояснил Александр Мищихин, подозреваемый был установлен.

Большая часть преступлений — 300 случаев — носят имущественный характер. Около трети из них — это мошенничества и кражи. Следует отметить, что 153 преступления были совершены в общественных местах.

В местах массовых гуляний в новогоднюю ночь в Казани дежурили 700 сотрудников правоохранительных органов, ни одного преступления ими не было выявлено.

КВ
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