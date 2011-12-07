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Айрат Фаррахов посетит Республиканский центр крови

Во вторник, 12 января, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов побывает в Республиканском центре крови, чтобы узнать, как проходит акция по сдаче плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19.

Айрат Фаррахов предложил членам партии «Едина Россия», которые переболели коронавирусной инфекцией, сдать плазму крови, потому что она используется для лечения людей с тяжелой формой COVID-19. Его инициативу поддержали многие «единороссы». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Кстати, донором плазмы стал и сам Айрат Фаррахов. Осенью он переболел коронавирусной инфекций. Как он рассказал в одном из своих выступлений в прессе, плазма крови человека, переболевшего коронавирусом, богата антителами к этой инфекции и может помочь скорейшему выздоровлению других больных. Один доброволец может спасти троих инфицированных: у человека забирают 600 мл плазмы, в то время как одному больному необходимо 200 миллилитров.

КВ
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