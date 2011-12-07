На содержание парков и скверов Казани в 2021 году выделили почти 250 млн рублей

На официальном сайте госзакупок появилась информация о благоустройстве парков и скверов Казани.

В документации к тендеру сказано, что «начальная цена контракта 244 217 180 рублей».

Согласно условиям, в столице республике за 2021 год должны быть выполнены работы по обеспечению безопасного движения пешеходов и по содержанию памятников, садов, парков и скверов, а также городского леса «Лебяжье», куда уйдет основная сумма бюджета – 231 млн рублей. На систему полива выделили 10,3 млн рублей, а на обслуживание насосной станции на озере Изумрудное — 1,5 млн рублей.