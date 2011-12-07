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На содержание парков и скверов Казани в 2021 году выделили почти 250 млн рублей

В столице республики благоустроят памятники, будут следить за растениями и обеспечат безопасное движение пешеходов.   

На официальном сайте госзакупок появилась информация о благоустройстве парков и скверов Казани.

В документации к тендеру сказано, что «начальная цена контракта 244 217 180 рублей».

Согласно условиям, в столице республике за 2021 год должны быть выполнены работы по обеспечению безопасного движения пешеходов и по содержанию памятников, садов, парков и скверов, а также городского леса «Лебяжье», куда уйдет основная сумма бюджета – 231 млн рублей. На систему полива выделили 10,3 млн рублей, а на обслуживание насосной станции на озере Изумрудное — 1,5 млн рублей.  

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