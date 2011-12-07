С 2021 года первоклассников будут принимать в школы по новым правилам

С 2021 года изменятся правила приема детей в первые классы, сообщает минобразования РТ со ссылкой на приказ минпросвещения РФ.

«Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля (а в некоторых регионах могла открыться и раньше), то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля», — уточнили в ведомстве.

Завершаться прием заявлений для семей, проживающих на закрепленной за школьной территорией и имеющих преимущество при зачислении, будет 30 июня.

Также изменится порядок зачисления: раньше ребенка зачисляли в школу в течение семи рабочих дней после приема документов, то теперь — в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений.

Для ребенка, проживающего не на закрепленной за школой территории, прием заявлений будет начинаться с 6 июля до 5 сентября. Государственная школа может отказать в приеме только, если закончились места.

Документы в школу можно подать несколькими способами: лично в школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, с помощью порталов государственных и муниципальных услуг.