Спасенный из рабства инвалид останется жить в Казани

Спасенный из рабства инвалид дядя Дима будет жить в Казани, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя благотворительного фонда «Душа России» Юлию Хакимову.

«Диме уже нанят хороший адвокат, который теперь представляет его интересы. Социальные работники уже оформляют ему документы. Будет ли он определен в интернат, еще не известно. Дима достаточно самостоятельный человек. Возможно, что он сможет жить сам», — рассказала собеседник агентства.

Вместе с Дмитрием из рабства спасли еще несколько человек. Их отправят по домам к родственникам. У Димы нет родственников, поэтому он останется в Казани.

Напомним, инвалида дядю Диму похитили и заставили попрошайничать у «Меги». Юлия Хакимова забрала инвалида с дороги, после чего «хозяева» начали ей угрожать.

Полиция выяснила, что преступниками оказались двое граждан Молдавии, брат и сестра, которые приехали в Казань на заработки. Сейчас они задержаны, против злоумышленников возбуждено уголовное дело.