Старшеклассникам Казани начали выдавать по 8 рублей на пирожок

С сегодняшнего дня для учеников 5-11 классов казанских школ начинает действовать льгота в виде дополнительного питания на сумму 8 рублей. На эту сумму ученик может по своему выбору получить в школьной столовой готовую продукцию либо использовать это как скидку на представленные в меню комплексы питания, кроме буфетной продукции.

Об этом нововведении, вступающем в силу с 11 января, напомнил в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов.

В перечне блюд, которые можно взять на сумму 8 рублей: каша с маслом, напиток, хлеб, холодная закуска, кондитерское или мучное изделие.