В Казани 52 новых заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 90 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 2 — завозные, 88 — контактные. 23 человека госпитализировано, 67 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Среди заболевших: один несовершеннолетний, 10 — от 18 до 30 лет, 28 — от 30 до 50 лет, 11 — от 50 до 60 лет, 24 — от 60 до 70 лет, 10 — от 70 до 80 лет, шестерым — от 80 до 90 лет.

В Казани — 52 случая заболевания, в Набережных Челнах — девять, в Зеленодольском районе — пять, в Нижнекамском — четыре. Коронавирусные больные обнаружены еще в 15 районах РТ.

Всего, по данным на 11 января, в Татарстане зарегистрировано 14 273 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 11 041 (+18 за сутки).