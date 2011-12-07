В Казани начались дежурства родителей в школьных столовых

С сегодняшнего дня в школьных столовых Казани начинают дежурить родители, согласно утвержденному родительскими комитетами графику. Об этом на минувшем совещании в мэрии Казани доложил начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов.

По словам Ризванова, теперь каждый день кто-то из родителей, согласно очередности, будет контролировать ассортимент блюд и их вкусовые качества.

Меню школьных столовых составлено по заранее разработанным и утвержденным стандартам, задача дежурных из состава родительского комитета – проверять соответствие этому меню. Оценки родителей, их замечания и пожелания будут учтены и приняты во внимание, в случае необходимости в меню школьников внесут коррективы.