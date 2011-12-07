В Татарстане стартовал региональный этап всероссийской олимпиады для школьников

Соревнования откроет олимпиада по французскому языку, потом — по русскому языку и литературе. Так же в региональный этап включены олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам.

Напомним, что победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в высшие учебные заведения России — право на зачисление без вступительных испытаний в любой профильный вуз.

Если победитель или призер всероссийской олимпиады выбирает образовательную программу по непрофильному направлению, то по решению вуза ему засчитывается наивысший результат за единый государственный экзамен по соответствующему предмету. Данная льгота сохраняется в течение четырех лет.

По информации пресс-службы Министерства образования и науки РТ, в эти же дни состоятся заключительные этапы республиканских олимпиад по 15 предметам. В них примут участие ученики 4-11 классов.