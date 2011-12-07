За минувший год медиахолдинг «Татмедиа» нарастил тиражи более чем на 20%

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил об увеличении тиража газет и журналов медиахолдинга. За 2020 год он вырос более чем на 20%, передает ИА «Татар-информ».

Как подчеркнул Садыков, это огромный успех. Руководитель поделился, что компании удалось не только стабилизировать тиражи районных газет, но и нарастить тиражи республиканских изданий на 22,4%. Cамым главным, по его мнению, является прибавление в рознице.

Достичь таких показателей, по его словам, удалось благодаря повышению качества контента. Садыков рассказал, что каждый выход журнала превращается в новостной повод, где все освещается в социальных сетях.

Также Садыков добавил, что повлияла на такой положительный результат и грамотная выкладка продукции «Татмедиа» в торговых точках.