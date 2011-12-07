За праздники в Казани зафиксировано 7 фактов тяжких преступлений

В течение прошедших длинных праздников в столице Татарстана правоохранительными органами Казани зафиксировано около 400 преступлений. Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Зафиксировано 7 фактов тяжких преступлений, в их числе — 2 убийства на бытовой почве. Особое ЧП — убийство 7 января 3-х человек, сейчас идет расследование всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Об этих криминальных итогах каникул в ходе минувшего совещания в исполкоме Казани доложил начальник Управления МВД России по г. Казани Александр Мищихин. Он отметил при этом, что подавляющее количество правонарушений в прошедшие праздники совершено лицами, находящимися в алкогольном опьянении.

300 преступлений из зафиксированных 400 преступлений — это хищения собственности. 153 из них произошли на улицах, 45 — хищение товаров в местах праздничной торговли.

19 человек задержаны за незаконный оборот наркотиков, 6 из них — за сбыт наркотических средств.