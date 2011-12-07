Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За праздники в Казани зафиксировано 7 фактов тяжких преступлений

Всего за праздники зафиксировано 400 преступлений.

В течение прошедших длинных праздников в столице Татарстана правоохранительными органами Казани зафиксировано около 400 преступлений. Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Зафиксировано 7 фактов тяжких преступлений, в их числе — 2 убийства на бытовой почве. Особое ЧП — убийство 7 января 3-х человек, сейчас идет расследование всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Об этих криминальных итогах каникул в ходе минувшего совещания в исполкоме Казани доложил начальник Управления МВД России по г. Казани Александр Мищихин. Он отметил при этом, что подавляющее количество правонарушений в прошедшие праздники совершено лицами, находящимися в алкогольном опьянении.

300 преступлений из зафиксированных 400 преступлений — это хищения собственности. 153 из них произошли на улицах, 45 — хищение товаров в местах праздничной торговли.  

19 человек задержаны за незаконный оборот наркотиков, 6 из них — за сбыт наркотических средств. 

КВ
Лента новостей