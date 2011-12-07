Жаворонков: Вакцинацию от COVID-19 во время ОРВИ делать нельзя

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, как будет происходить вакцинация от коронавируса при заболевании ОРВИ.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления здравоохранения Казани пояснил, что при заболевании каким-либо вирусом вакцинация препаратом «Спутник V» останавливается. Поскольку она является двухфазной, сперва делается упор на основное заболевание.

При этом, как отметила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, это не является поводом для отказа профилактических мер. На протяжении всего периода так же необходимо носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию.