15 февраля в Казани отметят 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Жители столицы Татарстана примут участие в митинге, посвященном выводу советских войск из Республики Афганистан. Как сообщается на сайте мэрии города, в митинге примут участие ветераны боевых действий, представители республиканских и городских общественных, а также молодежных организаций.

В боевых действиях в Афганистане участвовали более 2 тысяч солдат. 275 казанцев были награждены медалями «За отвагу» и за боевые заслуги, а 93 героя отмечены орденом «Красная звезда». Погибших казанцев в Афганистане насчитывается 34 человека, раненных — 108.