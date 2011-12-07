50 студентов из Казани прошли посвящение в Российский союз молодежи РТ

50 казанских студентов стали членами Российского союза молодежи РТ, сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«Я хочу, чтобы та команда, в которую вы сегодня вступаете, с каждым годом становилась все больше и больше, и вы могли гордиться своими успехами и успехами Российского союза молодежи как никто другой», — сказал начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив молодежи Татарстана Динар Хафизов.

Российский союз молодежи РТ ежегодно реализует около 20 форумов и фестивалей от регионального до международного масштабов. Кроме того, члены союза активно ведут работу с молодежью в районах и малых городах Татарстана.

Членство в организации позволит молодым людям систематически участвовать в проектах, реализуемых союзом, а также получить опыт руководства молодежным объединением, открыв местную организацию РСМ в районах РТ.